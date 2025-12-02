Grundlage dieser Befürchtung sind die hohen Meerwassertemperaturen, die Meteorologen in den vergangenen Jahren beobachteten. Voraussetzung für die Bildung eines tropischen Wirbelsturms ist eine Wassertemperatur von etwa 27 Grad Celsius. Je früher diese Temperatur im Jahresverlauf erreicht wird, desto eher bilden sich Stürme. Und je länger das Meer im Herbst warm bleibt, desto länger dauert auch die Wirbelsturmsaison.