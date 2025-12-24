Rundungsregelungen in Euroländer

Und sogar die in der Herstellung vergleichsweise teuren Ein- und Zwei-Cent-Münzen werden in Deutschland weiterhin hergestellt - anders als in den USA, wo aus Kostengründen nach mehr als 230 Jahren im November die Herstellung der dortigen Ein-Cent-Münze, des «Penny», eingestellt wurde. Unternehmen in den USA sind aufgefordert, Preise auf die nächstgrössere Münze - fünf Cent - auf- oder abzurunden.