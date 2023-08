Musk trat zuletzt verstärkt mit rechten Positionen in Erscheinung. So wettert er regelmässig gegen das "Woke-Gehirnvirus", das die Gesellschaft zerstöre. Er mischt sich damit unter diejenigen, die behaupten, dass das Engagement gegen verschiedene Arten von Diskriminierung zu weit gehe. In der Vergangenheit warf Musk Medien vor, sie seien "rassistisch" gegenüber Weissen - und behauptet derzeit, die "New York Times" unterstütze Aufrufe zum Genozid an Weissen in Südafrika. In der Nacht zum Sonntag schrieb er abermals, der jüdische Finanzier George Soros hasse die Menschheit, und kritisierte "das aggressive juristische Vorgehen" gegen Ex-Präsident Donald Trump als "nicht richtig".