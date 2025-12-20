Neues Paket im Billionenwert

Im November bekam Musk zudem die Aussicht auf ein neues Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Insgesamt könnte er bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien bekommen - in zwölf Stufen, die meist an Schritte von zusätzlichen 500 Milliarden Dollar beim Börsenwert gekoppelt sind. Eine der Zielmarken ist, dass Tesla in zehn Jahren an der Börse mindestens 8,5 Billionen Dollar auf die Waage bringen soll. Zu weiteren Voraussetzungen gehört, dass Musk das Jahrzehnt in der Chefetage bleibt - und Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat und eine Million KI-Roboter ausliefert.