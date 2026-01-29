Model S und Model X sollen Robotern weichen

Für Teslas Roboter mit dem Namen Optimus seien unterdessen nur chinesische Entwickler eine nennenswerte Konkurrenz sagte Musk. Allerdings gibt es auch in den USA Firmen, die bereits ihre Roboter in Fabriken getestet haben - etwa Figure AI im US-Werk von BMW . Tesla will die Optimus-Produktion in diesem Jahr beginnen - und Musk stellte jüngst auch in Aussicht, dass die bis Ende 2027 «der Öffentlichkeit» zum Verkauf angeboten werden könnten. Der Tech-Milliardär ist allerdings bekannt dafür, übermässig ambitionierte Ziele auszugeben und Fristen zu setzen, die er später nicht einhält.