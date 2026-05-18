Streit um Doppelstruktur bei OpenAI

OpenAI besteht aus einem gemeinnützigen Kern und einer auf Gewinn ausgerichteten Firma, die ihm laut Satzung untergeordnet ist. Der Tech-Milliardär behauptete in seiner im August 2024 eingereichten Klage, er sei von Altman und Brockman hinters Licht geführt worden. Er habe das Geld ausdrücklich für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in einer Non-Profit-Struktur gespendet, argumentierten Musk und seine Anwälte. Inzwischen stecke der Wert aber grösstenteils in der gewinnorientierten Firma - und davon profitierten nun Altman, Brockman und der Grossinvestor Microsoft . Sie hätten eine «gemeinnützige Organisation gestohlen», sagte Musk mehrfach im Prozess.