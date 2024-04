Musk bestreitet stets, dass X ein Hassrede-Problem habe. Er verweist auf Redefreiheit - und dass es einen Unterschied gebe, was Leute posteten und was die grosse Masse der Nutzer am Ende angezeigt bekomme. Musk steht selbst politisch auf Positionen der amerikanischen Rechten und beklagte wiederholt angeblichen Rassismus gegenüber Weissen an. Erst am Dienstag brachte er ein hypothetisches Szenario auf, dass Künstliche Intelligenz beschliessen könne, Millionen Menschen zu töten, um Diversitätsziele zu erreichen./so/DP/nas