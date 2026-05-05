Der Präsident des ‌Start-Ups ⁠für Künstliche Intelligenz (KI), Greg Brockman, sagte dazu am Dienstag im Zeugenstand im ⁠Prozess zwischen seiner Firma und dem Gründer von Tesla und SpaceX aus. Bei einem ‌Treffen im Jahr 2017 habe Musk die Führung ‌von OpenAI beansprucht und argumentiert, er ​benötige 80 Milliarden Dollar für den Aufbau einer Stadt auf dem Mars, sagte Brockman. Als es bei dem Treffen zu Unstimmigkeiten über die Eigentümerstruktur gekommen sei, sei Musk wütend geworden. Er habe ein Gemälde ‌an sich genommen, das ihm als Dankeschön überreicht werden sollte, und sei davongestürmt.