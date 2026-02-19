Nun prüft das Energieunternehmen, den geplanten Stausee an der Trift vom Nachbartal aus zu erschliessen. Also von Guttannen anstatt von Gadmen her. Die Erschliessung sei zwar drei Kilometer länger, dafür gebe es mehr Planungssicherheit, heisst es beim Energieunternehmen. Und von der Grimselstrasse her sei das Gebiet logistisch gut erschlossen. Erste Gespräche in Guttannen hätten stattgefunden.