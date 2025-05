Von Musk, der aus Südafrika stammt, kamen wiederholt Behauptungen von einem «Genozid an Weissen» in dem Land. Auch US-Präsident Donald Trump, zu dessen Vertrauten der Tech-Milliardär zählt, sprach jüngst von einem «Genozid» an weissen Bauern in Südafrika. Anfang der Woche kam eine erste Gruppe von rund 50 weissen Südafrikanern in den USA an, denen die US-Regierung Flüchtlingsstatus erteilt hatte. Davor hatte Trump bei seinem Amtsantritt im Januar die Aufnahme von Flüchtlingen generell gestoppt.