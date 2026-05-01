Tech-Milliardär Elon Musk hat vor Gericht eingeräumt, dass seine KI-Firma xAI bei der Entwicklung ihrer Modelle auch Technologie des Rivalen OpenAI verwendet hat. Konkret ging es dabei um eine unter dem Begriff «Destillation» bekannte Technik, bei der Entwickler neuer Software mit Künstlicher Intelligenz sie von einem bereits existierenden Modell anlernen lassen. Vor allem kleinere KI-Firmen - etwa in China - greifen auf die Methode zurück, um Kosten und Zeit zu sparen.