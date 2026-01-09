X war in den vergangenen Tagen vermehrt in Kritik geraten. Nutzer können den KI-Chatbot bislang dazu auffordern, freizügige Bilder von Menschen zu generieren - auch von Kindern. Auf der Plattform finden sich etliche Beispiele, bei denen die KI unter normalen Bildern aufgefordert wird, diese zu sexualisieren. Oft kommt Grok der Aufforderung nach.