Musk liegt seit Jahren mit OpenAI im Clinch. Er gehört zu den Mitgründern des KI-Pioniers, schied vor einigen Jahren aber aus dem Unternehmen aus. Inzwischen ⁠macht er dem Startup mit seiner Firma xAI Konkurrenz. Musk zufolge gibt OpenAI bei der geplanten Transformation den ursprünglichen Unternehmenszweck - Künstliche Intelligenz (KI) zum Wohl der Menschheit zu entwickeln - auf. Der Umbau diene ​den anderen Mitgründern Sam Altman und Greg Brockman dazu, sich zu ‌bereichern. Er fordert eine finanzielle Entschädigung in ungenannter Höhe. ‍Altman und Brockman haben Musks Vorwürfe zurückgewiesen. Sie bezeichneten ihn als «frustrierten Konkurrenten, der einen Marktführer ausbremsen will.»