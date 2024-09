Mit einem bundesweiten Aktionstag haben Beschäftigte des Autozulieferers ZF gegen den geplanten Stellenabbau des Konzerns protestiert. ZF-Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich geht von mehr als 20.000 Teilnehmern aus. Allein am Hauptsitz des Konzerns in Friedrichshafen gingen mehrere Tausend Mitarbeiter auf die Strasse. «Heute war es ein Rekord, ich habe das noch nie erlebt», sagte Dietrich nach einer Kundgebung in der Bodenseestadt. Der Betriebsratschef forderte eine Abkehr vom Stellenabbau und Investitionen in die deutschen Standorte.