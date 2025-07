Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will den Obst- und Gemüselogistiker Fuentes übernehmen. Das Unternehmen plane in diesem Jahr mit einem Umsatz von knapp 200 Millionen Euro, teilte Mutares am Montag in München mit. Verkäufer ist die spanische Lineage Group. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.