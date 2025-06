Die Beteiligungsgesellschaft Mutares übernimmt von Continental das italienische Bremsenwerk am Standort Cairo Montenotte. Mutares stärke damit seine Autozuliefersparte, Conti konzentriere sich mehr auf das Kerngeschäft, hiess es von den beiden Unternehmen am Mittwoch in München und Frankfurt. Finanzielle Details nannten die Konzerne nicht.