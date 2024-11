Am 8. Januar 2023 hatten Anhänger des Ex-Militärs Bolsonaro, die den Wahlsieg Lulas nicht anerkennen wollten, Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Wegen seiner mutmasslichen Beteiligung an Umsturzplänen wird ebenfalls gegen Bolsonaro ermittelt./aso/DP/jha