Nach der Invasion des Nachbarlands Kuwait im Jahr 1990 hatte der UN-Sicherheitsrat ein Wirtschaftsembargo gegen den Irak und umfassende Sanktionen verhängt. Damit wurden die internationalen Flüge in das Land fast vollständig eingestellt. Mit dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 wurden viele Sanktionen wieder aufgehoben und das Land fand schrittweise wieder Anschluss an den internationalen Luftverkehr./jot/DP/nas