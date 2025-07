Der Konzern kann die vollen Zahlungen wieder aufnehmen, nachdem er im Juni staatliche Garantien vorzeitig abgelöst hatte. Siemens Energy hatte die staatliche Unterstützung 2023 gebraucht, als das Unternehmen einerseits massiv unter der Krise in seiner Windsparte litt, andererseits aber in grossem Umfang neue Aufträge bekam. Für diese Aufträge, die oft über viele Jahre laufen, sind Garantien üblich, die in der Regel von Banken gegen eine Gebühr ausgestellt werden. Der damals kriselnde Konzern hatte aber Schwierigkeiten, diese Garantien von Banken zu bekommen. Eine kostenpflichtige Rückgarantie des Bundes löste dieses Problem. Energy bezahlte dafür rund 100 Millionen Euro pro Jahr, hatte Konzernchef Christian Bruch dem «Handelsblatt» erklärt.