Nach dem folgenreichen Raketenangriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen will der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu so schnell wie möglich aus den USA nach Israel zurückkehren. «Unmittelbar nach Bekanntwerden der Katastrophe gab Ministerpräsident Netanjahu Anweisungen, die Rückkehr nach Israel so schnell wie möglich voranzutreiben», schrieb sein Büro auf X. Die Zahl der Toten bei dem Raketeneinschlag auf ein Fussballfeld stieg auf mindestens elf, hiess es vom Militär.