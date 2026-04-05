In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind nach einem iranischen Angriff drei Brände in einer Fabrik ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten rasch darauf reagiert und die Situation unter Kontrolle gebracht, teilte das Medienbüro der Hauptstadt Abu Dhabi auf der Plattform X mit. Am Morgen hatte es über die Brände in der petrochemischen Anlage des Kunststoffherstellers Borouge informiert. Diese seien durch herabfallende Trümmer nach erfolgreichen Abfangaktionen durch die Flugabwehr verursacht worden, hiess es. Der Betrieb der Anlage sei umgehend eingestellt worden.