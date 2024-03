EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht das anders. Die Agrarpolitik werde an die sich verändernde Realität angepasst und bleibe auf die Hauptpriorität Umweltschutz ausgerichtet. Die Kommission hatte jüngst mehrfach Vorschläge für Entlastungen von Bauern präsentiert, nachdem Landwirte teils gewaltsam in der EU auf die Strassen gegangen waren. Der Deutsche Bauernverband (DBV) begrüsste die Vorschläge von Freitag als ersten Schritt in die richtige Richtung. «Der heutige Verordnungsvorschlag der EU-Kommission kann und darf aber nur der Anfang zu einem deutlichen Weniger an Bürokratie- und Auflagenlast für die Landwirte sein», teilte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken mit.