Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten schlecht an. Nachdem die Boeing-Aktie am Montag bereits rund acht Prozent verloren hatte, ging es für sie kurz nach US-Handelsbeginn am Dienstag um weitere zwei Prozent abwärts. Die Aktie des Rumpf-Zulieferers Spirit Aerosystems hatte am Montag sogar elf Prozent eingebüsst und verlor zuletzt weitere drei Prozent. Die Aktie des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus aus Europa erreichte am Dienstag hingegen mit 144,80 Euro ein Rekordhoch, bevor sie leicht ins Minus drehte.