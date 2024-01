Laut der EU-Luftfahrtaufsicht EASA besitzen Airlines in den von ihr beaufsichtigten Staaten keine Maschinen in der fraglichen Ausführung. In Grossbritannien sind nach Behördenangaben überhaupt keine Boeing 737-9 Max registriert. In Indonesien müssen die drei Boeing 737-9 Max von Lion Air auf Geheiss der nationalen Aufsicht dennoch vorerst am Boden bleiben - obwohl sie an der fraglichen Stelle Notausgänge haben.