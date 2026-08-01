Erst am frühen Morgen (Ortszeit) hatte sich das Militär im Golfstaat Kuwait nach eigenen Angaben gegen iranischen Drohnenbeschuss verteidigt. Durch herunterfallende Trümmerteile sei es zu Sachschäden gekommen, hiess es weiter. Kuwait - wie auch andere muslimische Länder in der Region - beherbergen US-Militärstützpunkte.