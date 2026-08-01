Erst am frühen Morgen (Ortszeit) hatte sich das Militär im Golfstaat Kuwait nach eigenen Angaben gegen iranischen Drohnenbeschuss verteidigt. Durch herunterfallende Trümmerteile sei es zu Sachschäden gekommen, hiess es weiter. Kuwait - wie auch andere muslimische Länder in der Region - beherbergen US-Militärstützpunkte.
Zuletzt hatten US-Medien berichtet, dass US-Präsident Donald Trump erwäge, noch an diesem Wochenende neue Angriffe auf Ziele im Iran zu starten. Das «Wall Street Journal» berichtete, Trump habe bereits neue und mehrtägige Angriffe befohlen, könnte seine Meinung aber noch bis zur letzten Minute ändern.
(AWP)