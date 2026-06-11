Iran meldet Angriffe auf Golfstaaten

Irans Streitkräfte hatten zuvor erklärt, die beiden als Verbündete der USA bekannten Nachbarstaaten als Reaktion auf die erneuten nächtlichen US-Angriffe im Iran attackiert zu haben. Bahrain und Kuwait beherbergen - so wie andere Golfstaaten auch - US-Militärstützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt sind. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, hiess es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Der Angriff zielte demnach auf Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot.