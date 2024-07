Zweifel an der Eignung des Demokraten werden allerdings noch immer eher hinter vorgehaltener Hand geäussert, Kritik also indirekt über die US-Medien kommuniziert. Dort häufen sich entsprechende Aussagen von Mitarbeitern namentlich nicht genannter Kongressmitglieder. Diese Botschaften könnten in den kommenden Tagen noch lauter werden - es steht eine Sitzungswoche im Kongress an. Berichten zufolge wird in der Partei mit weiteren Abweichlern gerechnet.