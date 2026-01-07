100.000 Menschen zwischenzeitlich ohne Strom

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben Wegners waren insgesamt rund 100.000 Menschen von dem Blackout betroffen. Nachdem in den letzten Tagen ein Teil der Betroffenen wieder angeschlossen wurde, waren zuletzt laut Stromnetz Berlin noch 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.