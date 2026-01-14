Im vierten Quartal sei mit einer Fördermenge auf dem Niveau des Vorquartals zu rechnen, hiess es weiter. Dabei wirken sich allerdings unter anderem Preisverzögerungen für die Förderung im Golf von Mexiko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Laut Jefferies-Analyst Mark Wilson verfehlte der Ölkonzern damit die Erwartungen. Das Geschäft mit Gas und kohlenstoffärmeren Energiequellen dürfte BP zufolge schwächer ausfallen als im Vorquartal.