Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter rund 800 Flüge bei der grössten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.