Bisher gute Erfahrungen gemacht

ARD und ZDF sind auf jeden Fall interessiert. Sie boten bei der Ausschreibung des Weltverbandes FIFA mit, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Jetzt müssen sie wieder auf Sublizenz-Angebote setzen. «Wir werden sehen, ob die Telekom auch für 2030 Rechte anbietet und dann entscheiden, ob und - wenn ja - wie wir uns bemühen», sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky auf dpa-Anfrage.