Der oberste Arbeitnehmervertreter im Konzern sieht die Zukunft der Stahlsparte in Gefahr. «Die Verunsicherung in der Belegschaft ist maximal gross. Die Sorge um die eigene Zukunft und die des Unternehmens ist überall spürbar», so Nasikkol, der auch Gesamtbetriebsratschef des Stahlbereichs ist. Von den 27.000 Beschäftigten arbeiten allein 13.000 in Duisburg. Der Betriebsrat befürchtet im Zuge der Restrukturierung eine «Halbierung der Hütte» und den Abbau Tausender Arbeitsplätze.