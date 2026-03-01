Insbesondere in Italien wurde der Brand, der als nationale Katastrophe empfunden wird, sehr schnell zu einem politischen Thema mit einer kritischeren Berichterstattung in den Medien. Die Schweiz und Italien stehen derweil im Dialog, es gibt keinen Kontaktabbruch. Edelmann weist beispielsweise darauf hin, dass die drei Schweizer Häuser bei den unlängst zu Ende gegangenen Olympischen Spielen in Mailand-Cortina nicht unter einem Boykott gelitten haben und mit rund 90'000 Besuchen erfolgreich waren.