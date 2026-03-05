In der Nacht zum Montag hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen. Ein Regierungssprecher in London bestätigte, dass ein Hangar getroffen wurde. Dabei seien jedoch nur minimale Schäden entstanden. Es handelte sich demnach um eine Drohne vom Typ Schahed, die aber nicht vom Iran aus gestartet worden sei. Über die mutmassliche Herkunft der Drohne konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.