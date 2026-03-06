Drohnenangriff auf britischen Militärstützpunkt auf der Insel

Der Konflikt zwischen Zypern und der Türkei besteht seit der Teilung der Insel infolge der türkischen Invasion Zyperns 1974. Im Norden der Insel, der von türkischen Truppen besetzt ist, gibt es die nur von Ankara anerkannte Türkische Republik Nordzypern (KKTC). Ankara erkennt die Republik Zypern nicht an und weigert sich, solange es keine Lösung der Zypernfrage gibt, über einen Nato-Beitritt oder sogar eine Kooperation der Allianz mit der EU-Republik Zypern zu reden. Zwar gehört die gesamte Insel zur EU, doch das EU-Recht gilt faktisch nur im Süden.