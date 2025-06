Bundeskanzler Friedrich Merz hatte wenig zuvor am Rande des G7-Gipfels in einem ARD-Interview gesagt: «Wir haben es hier mit einem Terrorregime zu tun, nach innen wie nach aussen. Es wäre gut, wenn dieses Regime an sein Ende käme.» Zugleich bot er Teilen der iranischen Regierung die Rückkehr an den Verhandlungstisch an./aha/DP/he