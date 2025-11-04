Sklikas hatte die Massnahme vergangenen Freitag erstmals im Interview mit einem privaten Fernsehsender angekündigt. Bereits am Montag schlossen dann die ersten 46 Elta-Standorte vor allem in Athen und Thessaloniki. In der Folge standen erboste Mitarbeiter und Kunden vor geschlossenen Türen. Die Regierung zeigte sich ebenfalls überrascht - der Chef soll das zuständige Ministerium per Fax informiert haben, das Schreiben war wohl untergegangen.