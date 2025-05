Eine Rakete der Huthi-Miliz war am Sonntag in der Nähe des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion in Israel eingeschlagen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz drohte danach den Huthi, «siebenfach zurückzuschlagen». Die Huthi selbst kündigten an, den Flugverkehr nach Israel weiter stören zu wollen.