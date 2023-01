Wenige Stunden vor Huobi kündigt die Kryptobank Genesis, die im Zuge des Zusammenbruchs der Börse FTX im November 2022 in Schieflage geraten ist, an, in einer zweiten Runde von Entlassungen binnen sechs Monaten 30 Prozent der Jobs abzubauen. Dem "Wall Street Journal" zufolge denkt das Institut auch über einen Insolvenz-Antrag nach. Ende November hatte es Gerüchte um eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit zurückgewiesen.