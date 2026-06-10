Nach gegenseitigen Angriffen hat US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut gedroht. «Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie grossartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!», schrieb Trump am Nachmittag deutscher Zeit auf seiner Plattform Truth Social. Später legte er vor Reportern im Weissen Haus nach und kündigte einen bevorstehenden neuerlichen Angriff trotz Waffenruhe an. «Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen», sagte er. Zugleich machte er Druck auf den Iran, einem Abkommen zuzustimmen. Die Verhandlungen über ein Kriegsende ziehen sich seit Wochen hin.