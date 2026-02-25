Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf bei seiner Pharmatochter Kabi und dem Klinikgeschäft im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt. Im Tagesgeschäft legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber die Erwartungen am Markt. Die Dividende für 2025 soll um fünf Cent auf 1,05 Euro steigen.