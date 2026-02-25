Das Papier sackte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um fast vier Prozent ab. Vorangegangen waren bereits Verluste am Vortag. Da war das Papier im Zuge des schwachen Ausblicks von Fresenius Medical Care (FMC ) gefallen, Fresenius ist an dem Dialysespezialisten beteiligt. Tendenziell hat die Fresenius-Aktie aber einen guten Lauf. Parallel zum von Sen eingeläuteten Konzernumbau hat sich der Kurs in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt. Vorangegangen war allerdings auch ein scharfer Kursknick. Mittlerweile kostet ein Papier zwar wieder rund 50 Euro, zum bisherigen Rekord von Mitte 2017 bei mehr als 80 Euro ist es aber noch weit.