Die Dividende soll von 1,09 auf 1,61 Euro je Aktie steigen. Zudem kündigte die Societe Generale Aktienrückkäufe von knapp 1,5 Milliarden Euro an. Im vergangenen Jahr hatte das Bankhaus bereits zwei Programme mit einem Volumen von je einer Milliarde Euro aufgelegt. Bankchef Slawomir Krupa stellte in Aussicht, die Aktionärsrendite 2026 noch steigern zu wollen. Zudem kündigte er an, eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent zu erreichen. 2025 lag sie bei 10,2 Prozent.