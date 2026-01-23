Die Zukunft von Tiktok in den USA scheint mit dem Umbau gesichert. Ein vor rund einem Jahr in Kraft getretenes Gesetz schrieb vor, dass sich Bytedance zumindest von der Kontrolle über das US-Geschäft trennen musste, damit die Plattform weiterhin in den USA aktiv sein darf. Präsident Donald Trump war in seiner zweiten Amtszeit so sehr entschlossen, Tiktok im Land online zu halten, dass er in Umgehung des Gesetzes die Fristen für die Transaktion immer weiter verlängerte.