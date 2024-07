Für den insolventen Kosmetikhändler The Body Shop zeichnet sich in Grossbritannien eine Lösung ab. Nach einem Bieterwettbewerb befinde man sich in exklusiven Gesprächen mit einem von der Investmentfirma Auréa angeführten Konsortium, hiess es in einer Mitteilung der Insolvenzverwalter und des Konsortiums. Der Deal könnte demnach in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.