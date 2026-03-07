Irans Präsident Peseschkian hat ein Ende von Luftangriffen auf die regionalen Nachbarländer versprochen, wenn von diesen aus keine Attacken auf den Iran erfolgen. Jede Form der Unterstützung für Israel und die USA sei «ehrlos», sagte Peseschkian in einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf die regionalen Nachbarländer. Diese seien «das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten», sagte er.