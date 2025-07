Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa verurteilte die israelischen Luftangriffe scharf. Israel versuche, sein Land in einen Krieg hineinzuziehen, sagte al-Scharaa in einer am Morgen übertragenen Ansprache an seine Landsleute. Kritik an den Regierungstruppen aus Damaskus kam unterdessen von den Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und auch von Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul.