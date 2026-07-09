US-Präsident Donald Trump hat nach dem Krach beim Nato-Gipfel in Ankara lobende Worte für Spaniens Regierung gefunden. Es gebe nach wie vor Probleme mit Ländern wie Spanien, sagte Trump auf dem Rückflug nach Washington. «Aber Spanien hat heute ein beeindruckendes Comeback hingelegt.» Nach der Begründung gefragt, sagte Trump, die Regierung sei der Bitte einer grösseren Zahlung nachgekommen. «Und hätten sie das nicht getan, würden wir nicht einmal mehr mit ihnen sprechen.»