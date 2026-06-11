Trump handelte sich viel Ärger ein

Trump hatte sich jüngst viel Ärger eingehandelt, als er Anfang des Monats eine Übergangslösung für die Stelle präsentiert hatte - selbst aus den eigenen Reihen der Republikaner. Er ernannte den Chef der staatlichen Wohnungsbaufinanzierungsbehörde und Präsidenten-Vertrauten Bill Pulte. Vor Tagen hatte Trump angekündigt, dass dieser zum 19. Juni starten werde. Ob es nun dabei bleibt, ist unklar.