Einen Riesenverlust von 444 Millionen Euro für 2022 - das musste der Sensorenhersteller AMS Osram am Dienstag bekanntgeben. Einen fetten Strich durch die Rechnung machte ein grosser Abschreiber von 335 Millionen Euro auf Produktionskapazitäten. Für das erste Quartal 2023 sieht AMS Osram zudem eine geschwächte Nachfrage in wichtigen Märkten. Die Aktie schloss am Dienstag 17 Prozent tiefer, zeitweise betrug das Minus weit über 20 Prozent. Am Mittwoch gibt die Aktie in einem positiven Gesamtmarkt weiter nach: Minus 1,1 Prozent auf 7,74 Franken.